Priistas se disputan la candidatura a la diputación del 19 de Altamira-Madero

Por DIANA Alvarado

Elizabeth Humphrey Oelmeyer, ex regidora en el Ayuntamiento de Altamira y ex presidente del Sistema DIF, casada con un ex presidente municipal, Javier Gil Ortiz y quien suena entre las calles de la ciudad como una posible candidata a la Diputación Local por el distrito 19, representando al Partido Acción Nacional (PAN).

La ex edil fue abanderada por el PRI en su carrera al servicio público, sin embargo no en vano habría hecho un video donde públicamente a través de redes sociales lanzó su apoyo a quien fue reelecta para gobernar Altamira en la actual administración municipal.

La ex regidora presidió la Comisión de Asuntos Internacionales… pero, Qué tanto avanzó en el tema en la urbe industrial?

Ahora busca un cargo de elección popular, lugar en la curul que le arrancaría, de resultar candidata, al actual Diputado Víctor Adrián Meraz Padrón quien llegó en el 2016 al Congreso del Estado y quien además también fue priista.

Ya lo dirán los tiempos, hacia dónde habrán de analizar los ciudadanos su voto para elegir a quienes tendrían la facultad y estarían preparados académicamente para reformar leyes que rigen a nuestra entidad.

Será el próximo 2 de junio del 2019 cuando en Tamaulipas se celebrarán elecciones para elegir 22 Diputados Locales de mayoría relativa, en este caso se podrán reelegir, y 14 de representación proporcional.

Y aunque se pudiera decir que en PAN sería quién obtendría el triunfo, MORENA podría dar una importante competencia y llegar a tener mayoría en el Congreso, tras los resultados del pasado 2 de Julio.