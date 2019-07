Protestan padres; escuela les condiciona entrada a sus hijos

*Además de 500 pesos de cuota anual, de última hora les están pidiendo cien pesos para comprar un transformador

María de Jesús Cortez

Padres de familia cuyos hijos estudian en la escuela primaria José María Gajá, se quejaron de que en ese plantel están condicionando la inscripción escolar por el pago de una aportación voluntaria de cien pesos y quienes no cubrían ese pago no les recibían los papeles por lo que hicieron un llamado a la Secretaría de Educación para que no se cometan esas irregularidades.

Algunos amparados bajo el anonimato ante el temor de recibir represalias, señalan que no tuvieron otra opción y debieron pagar para que les aceptaran los papeles e inscribir a sus hijos.

Otra señora, quien se identificó como Beatriz Ramírez, expuso su molestia pues dice que su hija ya estudia allí y al acudir a reinscribirla para el siguiente ciclo escolar le pidieron también la aportación voluntaria.

“Dicen que esa aportación es para comprar un transformador para la escuela, yo no traía dinero en ese momento porque ya había hecho el depósito de 500 pesos de la cuota anual que piden y me salieron con que si no pagaba esos cien pesos que se supone es voluntario no podría inscribir a mi hija”, precisó.

Señaló a la presidenta de la mesa directiva de padres de familia de quien dijo sólo sabe se llama Lizeth como quien le condicionó la reinscripción de su hija lo que advierte que es totalmente ilegal e injusto.

“No pueden condicionar la inscripción, somos muchos los papás que estamos en desacuerdo porque para eso pagamos la cuota anual que tampoco debe ser obligatoria pero aun así la pagamos y ya dar cien pesos más es injusto por algo que quizá solicitándolo al gobierno lo puedan donar”, recalcó.