Quitan a cetemistas obligación de militar en PRI; pagaron mal. Sólo les piden no votar por Morena

*Afirma líder obrero estatal que los descartaron para ocupar una regiduría

María de Jesús Cortez

Durante el último Congreso Nacional que realizó la CTM se quitó la obligación de militar en el Partido Revolucionario Institucional, por tratarlos mal al mandarlos al último lugar de la lista de regidurías, por lo que ahora los obreros adheridos a este gremio pueden votar por cualquier candidato.

Lo anterior lo reveló Edmundo García Román, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México en Tamaulipas, quien añadió que sólo les piden que no​ voten por MORENA.

El líder estatal de los cetemistas emitió tales declaraciones luego de que señaló que en días pasados se reunieron con el candidato del PAN, Edmundo Marón, quien les quería plantear lo que va a proponer en el Congreso, mismo que consideró trae buenas ideas sobre todo en el transporte.

Cuestionado sobre si lo van apoyar, refirió que eso se decide en el pleno. “Yo creo que finalmente va a ocurrir lo que ha estado ocurriendo últimamente la gente va a votar por el candidato que más le simpatiza o le cae menos mal, no sé cómo ocurrió con MORENA. Nosotros en el último congreso que tuvimos se quitó la obligación de militar en el PRI y entonces, lo que estamos platicando a través de los secretarios generales es decirle al compañero vota por quien quieras menos por MORENA”.

Asimismo, García Román afirmó que de ahora en adelante así se van a manejar con los adheridos a la CTM. Expuso que esta obligación de no votar por el Partido Revolucionario Institucional fue porque los tratan muy mal. “Todos los pluris del PRI que entraron Senado y a la Diputación Federal, nada más llevamos un senador, se acuerdan que aquí el año pasado agarraron y todos nuestros representantes iban en las regidurías los pusieron en los últimos lugares de tal suerte que no pudieron entrar ni como pluris, sino que fueron favorecidos los dirigentes del partido, del ex gobernador, de los cuates, no quieren nada con nosotros”.

Edmundo García comentó al final que si no quieren nada con ellos no tienen por qué rogarles, si los que necesitan los votos son ellos. ​