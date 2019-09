Rastreará Gobierno vehículos en desuso

María de Jesús Cortez

Gobierno del Estado busca sacar un padrón actualizado de los vehículos que hay en Tamaulipas, para lo cual se encuentran buscando el mecanismo idóneo que permita detectar las unidades motrices activas y las que ya están en desuso.

Así lo dijo en entrevista Luis Alonso Mejía, jefe de la Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad al señalar que esa información les permitirá saber a ciencia cierta cuántos contribuyentes han cumplido con el pago correspondiente a derechos vehiculares.

Actualmente, informó el funcionario, pagaron menos de la mitad del padrón pero reconoce que desconocen si es el padrón real.

“Estamos trabajando para tener un padrón real, vamos a depurar los vehículos chatarra o en desuso”, indicó.

Luis Alonso Mejía agregó que hay dueños de vehículos que ya no quieren emplacar porque por alguna razón ya no utilizan la unidad motriz.

“En algunos casos los contribuyentes tienen adeudo y ya no quieren pagarlo porque ya no utilizan la unidad, de allí que estamos buscando el mecanismo para detectar cuántos en realidad están activos y sacar un padrón real porque igual andamos en 50 por ciento de pago y no sabemos”, detalló el entrevistado.

El jefe de la Oficina Fiscal invitó mientras tanto a los contribuyentes para que acudan a la dependencia y manifiesten que tienen vehículos en desuso para darlos de baja.

En la actualidad, el padrón que hay en la ciudad es de poco más de 146 mil vehículos.