Recibe Miguel Gómez constancia de mayoría; es Diputado Local Electo

Altamira, Tamaulipas.- Al concluir el cómputo de la totalidad de las casillas en el Distrito 18, el Consejo Distrital Electoral en Altamira, entregó la carta de mayoría al candidato Miguel Gómez Orta, a quien se acredita como Diputado Local Electo.

Con un resultado de 23 mil 116 votos, lo que representó 52.29 por ciento de la votación total; Miguel Gómez Orta, como Candidato del Partido Acción Nacional se consolidó como el triunfador de la contienda electoral para la renovación del Congreso Local en Tamaulipas, y la conformación de la Legislatura LXIV.

La constancia que acredita a Miguel Gómez Orta como ganador y como Diputado Local electo, le fue entregada en las instalaciones del Consejo Distrital, por la Presidenta Consejera Karilu Zarate, quien además estuvo acompañada por el secretario y consejeros del instituto.

Al terminar el evento protocolario de entrega, el hoy Diputado local por el Distrito 18, ante los medios de comunicación, reitero el compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía en general, para desde el Congreso del Estado cumplirle a los altamirenses y a los Aldamenses.

“Estoy muy contento, quiero agradecerle a las familias de Altamira y de Aldama por el apoyo, decirles que no les voy a fallar y que voy a estar muy de cerca en el territorio porque así me comprometí. Como siempre lo he dicho el Congreso está en Victoria, pero mi casa está en Altamira y en Aldama” expreso.

Destacó que para él comienza una etapa de preparación para llegar al Congreso con temas específicos por atender y solucionar; vamos a trabajar en el desarrollo de la agenda que vamos a llevar, para entrarle de frente con muchas ganas.