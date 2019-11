“Recorte a Tamaulipas es Injusto”: Miguel Gómez.

El recorte de mil millones de pesos por parte de la Federación para Tamaulipas es injusto, por lo que es necesario crear un fondo compensatorio para las entidades que más dinero aportan a la Secretaría de Hacienda.

El diputado local Miguel Gómez Orta, recordó que la fracción panista del Congreso tamaulipeco respaldó la lucha que realiza el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, para que exista justicia presupuestaria, razón por la cual es que reiteró el enérgico llamado a la federación para que les regresen parte de este recurso.

“Hace unos días subimos a Tribuna para pedirle a Federación que se cree un Fondo Compensatorio, para todos los Estados que más aportamos a la federación, entonces no es justo que no solamente no nos estén dando lo que nos corresponde, sino que además nos esté quitando la Federación”.

Expresó que Tamaulipas se encuentra entre las primeras cuatro entidades del país que aportan un gran porcentaje de recursos a la Secretaría de Hacienda, pero a pesar d ello se les redujo hasta mil millones de pesos, por ello es que están peleando y de manera justa que le den a Tamaulipas lo que corresponde.

“Estamos pidiendo el porcentaje que incrementó Tamaulipas en el último año, alrededor de 46 mil millones, estamos pidiendo que nos regresen 46 mil millones y 9 mil millones más”, acotó el legislador.

Gómez Orta, dijo que la Secretaría de Hacienda debe de motivar a las demás entidades a generar aportaciones de recursos para que se distribuyan en el país, pero no desmotivarlos quitándoles parte de su presupuesto y no regresando ni un solo peso.