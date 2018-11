Reforma educativa sí ha dado resultados en Tamaulipas: SET

María de Jesús Cortez

Al afirmar que en Tamaulipas si ha dado resultados la reforma educativa pues de hecho ya salió una generación de maestros, derivado de ello, el titular de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, Mario Leal Rodríguez opinó que sólo deben hacerle cambios administrativos, pero a final de cuentas dijo que ese tema está en manos del gobierno federsl y de los diputados federales.

“La reforma educativa ya se grabó hasta en la Constitución y para moverla no es que el poder ejecutivo lo diga nada más, lo tiene que establecer también el poder legislativo y lo veremos pero creemos que vamos a trabajar con el gobierno federal de la mano, lo ha dicho el gobernador”, indicó,

En ese sentido dijo que están esperando a ver qué análisis dan de la reforma educativa, que es un tema nacional no estatal “y nosotros esperaremos a ver qué resuelven, mientras, estamos trabajando con las reglas que nos está marcando la Secretaría de Educación”.

El funcionario estatal opinó que se ha manejado la reforma educativa de forma correcta, sin embargo aclaró que tiene que escucharse también la opinión de los maestros.

“Si hemos tenido problemas a veces en la lista de prelacion y cosas que tienen qué ver con el manejo de las plazas, se detecta un profesor idóneo y cuando llega la Federación no nos manda el pago y a veces lo cargan a la autoridad local educativa ese cobro, entonces sí tenemos que administrar mejor esa parte, es mi opinión particular pero definitivamente la opinión que vale es la que van a dar los diputados y que el presidente de la república a través del Secretario de Educación generarán para establecer si sigue, yo creo que va a seguir pero a ver qué términos se van a dar en la reforma educativa”, detalló.

Leal Rodríguez considera que en Tamaulipas sí han visto resultados en la reforma educativa, “de hecho tenemos ya una generación de maestros que se salió de la reforma educativa que no es otra cosa que definir a un maestro de acuerdo a las necesidades que va teniendo un estado, en base a la educación si hay necesidad de plazas en San Fernando se hace un concurso, se específica las necesidades o requisitos que debe llevar esa persona se hacen los exámenes y sale una lista de personas idóneas”.

Dijo que la idoneidad dura dos años entonces en otro concurso que haya pueden participar pero al momento de abrir esa plaza, precisó que cualquier maestro de México puede participar. “Allí es donde se han dado en algunos estados y yo hablo por Tamaulipas no han manejado correcto esto y esto ha generado malestar en el sindicato pero en este estado se han manejado las cosas bien desde mi punto de vista yo considero que ahora estamos en manos del gobierno federal y de la Cámara de Diputados federal en relación a sí sigue o no lo que si sabemos es que los diputados federales hicieron un punto de acuerdo y quieren que no existan las evaluaciones en ese sentido en Instituto Nacional de Evaluación y algunas personas más que están a través de estos temas están inquietos en saber si van a seguir o no las evaluaciones”, concluyó.