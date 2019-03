Refrenda CDV su apoyo a ganaderos tamaulipecos

* Ayudará Gobernador a este sector reconocido a nivel mundial

María de Jesús Cortez

Al inaugurar el Sexto Congreso Mundial de Ganadería y el III Congreso Mundial de Agricultura Tropical, el gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, refrendó su compromiso de apoyar a estos sectores que son solidarios con las necesidades de los tamaulipecos al donar parte de las ganancias del evento para que sean utilizados en acciones altruistas del DIF Tamaulipas.

El mandatario estatal llegó a las 15:00 horas y cortó el listón en compañía de los alcaldes de Tampico, Jesús Nader, de Altamira, Alma Laura Amparán y de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernión, así como la diputada federal, Olga Patricia Sosa Ruiz.

Enseguida, el gobernador junto con los ganaderos y autoridades que lo acompañaban realizó un recorrido por los Stands que se colocaron, señalando la importancia de respaldar al sector ganadero de Tamaulipas.

Al conceder una entrevista a los medios de comunicación, el mandatario tamaulipeco destacó: “Estoy en mi ambiente, mi familia ganadera de toda la vida nos da mucho gusto poder respaldar y apoyar a uno de los sectores más importantes que tiene Tamaulipas, que es precisamente la ganadería y el campo tamaulipeco y muestra de ello es este evento que se está llevando a cabo”.

El gobernador de esta entidad prosiguió visitando los demás stand, al concluir se dirigió a comer y luego presidió la subasta ganadera donde dirigió unas palabras a los asistentes.

“Hoy me siento comprometido a este sector que es reconocido no sólo a nivel nacional e internacional sino mundial pero además quiero resaltar que hoy se está haciendo una subasta a beneficio del DIF Tamaulipas y cada peso que se recaude para el DIF estatal cambiará no sólo la vida de un niño o una niña sino de toda una familia tamaulipeca y eso es gracias al apoyo y respaldo que hemos recibido de los ganaderos tamaulipecos”.

Además indicó que con esas acciones se demuestra que en Tamaulipas hay gente buena y de trabajo “somos gente generosa pero sobre todo muy humana y así son los ganaderos tamaulipecos por eso los voy a seguir apoyando en todas las acciones que vayan encaminadas a mejorar la ganadería en este estado, gracias por apoyar a tantas niñas y niños, adultos, familias”.

El gobernador hizo saber que actualmente están en lista de espera más de 25 niñas y niños para recibir un implante coclear además de muchas otras personas más que requieren de una prótesis o una operación y que cada ejemplar que se venda en esta subasta cambiará la vida de toda una familia.