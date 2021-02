Refugio invernal no ha sido cerrado; esperan baje de nuevo la temperatura

*Atienden a 14 personas que no tienen dónde vivir. En el día los sacan para que no estén aglomerados en el lugar

María de Jesús Cortez

A pesar de que no están bajas las temperaturas, el refugio temporal, ubicado a un costado del Palacio Municipal de Tampico, se mantiene abierto y en promedio están atendiendo 14 personas, por lo que ante el pronóstico del ingreso de un nuevo frente frío para el fin de semana ya el Sistema DIF está preparados.

Así lo informó la presidenta del Sistema DIF Tampico, señora Aída Féres de Nader, quien indicó que desde que empezó la temporada invernal decidieron no cerrar el albergue para no traer a las personas vuelta y vuelta, de que si hace frío se abre y si no se cierra.

“Nos dimos a la tarea en dejar abierto todo enero y lo que va de febrero, les damos su desayuno, su comida y su cena, ahorita por el frente frío que se pronostica estamos preparados, no hemos cerrado y estamos muy atentos de las necesidades siempre en conjunto con Protección Civil y Bomberos, que nos van marcando la pauta de tiempo…ha estado de manera permanente abierto el refugio”, explicó.

La primera dama porteña manifestó que aproximadamente 14 personas han estado acudiendo de fijo a ese albergue y se les está dando las 3 comidas del día, mismos a los que en los días que ha hecho calor se les ha pedido que salgan un rato, para que no estén todo el día en ese lugar.

“Tienen un lugar donde descansar, en donde dormir. Se les proporciona también atención médica, el doctor del DIF está atento y cuando está cerrado el DIF, los de Servicios Médicos del municipio los atienden, siempre están atendidos”, añadió.

