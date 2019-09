Reincorporan a su trabajo a 41 empleados municipales que estaban discapacitados

* Fueron revalorados y la autoridad médica considera que ya están aptos para reincorporarse a sus labores

María de Jesús Cortez

Tras ser revalorados por médicos especialistas y al considerar que están aptos para reincorporarse a sus trabajos, cuarenta y un empleados municipales de 200 que estaban incapacitados, fueron dados de alta.

Así lo informó el Secretario de Servicios Médicos del ayuntamiento local, José Deutsch Mendoza.

El funcionario municipal dijo que cuando entraron en esta administración había entre 180 y 200 trabajadores incapacitados y los enviaron a los especialistas para que estuvieran nuevamente en consulta, así como con su doctor familiar y les han estado cambiando su medicamento y ajustándoles sus tratamientos por lo que llevan ya 41 personas que han regresado a sus trabajos.

“Claro con sus respectivas recomendaciones de no cargar cosas pesadas, no subir a segundo o tercer piso, no subir escaleras, ni hacer esfuerzos físicos fuertes, los estamos reubicando en lugares donde pueden estar, algunos trabajos de oficina o en portería, etc, pero seguimos con el programa constante de reingresar a los pacientes que se pueda todavía seguir trabajando con este tipo de tratamientos médicos, con nuevos tratamientos y en seguimiento con médicos especialistas, los estamos reingresando a su trabajo”, detalló el entrevistado..

Deutsch Mendoza comentó que les beneficia mucho a los trabajadores estar laborando, pues inclusivo algunos lo piden para no estar todo el tiempo en su casa.

“Algunos tratamientos que tenían, entre los que por ejemplo tenían diabetes e hipertensión con nuevos tratamientos se sienten mejor y han ido ingresando”, agregó.