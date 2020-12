Rentas en sector comercial de Madero han bajado hasta un 50 por ciento.

Cd. Madero, Tamaulipas.- El cierre de negocios en la zona comercial de Madero, el cual es originado por la Pandemia, provoca que los propietarios de locales tengan que bajar el monto de sus rentas hasta el 50 por ciento.

El presidente del Consejo empresarial, comercial y Turístico, Ramón Gómez Narváez, dijo que la enfermedad vino afectar a todos los giros de negocios, mientras que los precios los mueve la oferta y la demanda, por lo que al desocuparse locales, los propietarios deben pensar si continúan cobrando la misma tarifa de renta o llegan a un acuerdo.

«Incluso tengo conocimiento que algunos comerciantes han negociado con el inquilino para hacerles una reducción que estaban normalmente pagando, de un 20, un 30, incluso un 50 por ciento porque el propietario tiene que valorar que si se me va este inquilino que me paga a tiempo la renta me va dejar, entonces ya no voy a recibir nada».

Consideró que el mercado inmobiliario se va a mover mucho por el tema de las rentas y compra-venta de inmuebles, ya que está muy inestable la economía en ese sentido, por lo que consideran que lo único que va a estabilizar esto, es que aparezca la vacuna.

Gómez Narváez, agregó que una renta depende de la ubicación y tamaño del local, por lo que puede ir desde los dos o tres mil pesos, hasta los 10 mil pesos.