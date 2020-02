Renuncia ex marino a Tránsito local

* Baja generó movimientos al interior de la corporación; advierten más cambios

María de Jesús Cortez / Corresponsal

Tampico.- El Secretario de Tránsito local, René Naranjo Sánchez, habló este miércoles de la renuncia de un elemento de su corporación, lo que desencadenó una serie de movimientos hacia el interior de Tránsito y además advirtió que podría haber más bajas.

“Me renunció elemento que controlaba el parque vehicular puse una serie de medida para llevar un mejor control del parque vehicular y al otro día encontré su renuncia”, dijo.

Añadio que esa renuncia hizo que moviera a otra persona.

“Dos elementos del área administrativa fueron enviadas a campo. Había personal que eran coordinadores y supervisores del personal de campo los mandé a campo porque realmente necesitamos gente en la calle no supervisores, osea hay que supervisar pero desde el área de directivos específicos no tener directivos sobre directivos”, recalcó.

René Naranjo agregó que fuera de esa renuncia, que era un ex marino ni uno más dejó su cargo.

“Ese porque ya no quería trabajar en la corporación era un ex marino es el único renunciado”. Sin embargo, la autoridad vial no descartó que haya más bajas.

“Yo creo que sí se irán dando pero conforme se mueva el tema de la reestructura orgánica”, concluyó.