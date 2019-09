Reporta edil cinco casos de sustracción de menores

* Piden a afectados acudir a las autoridades a dejar antecedente de abandono de padre o madre para protegerse legalmente

María de Jesús Cortez

Cinco casos de sustracción de menores han llegado a la comuna porteña, en donde la regidora Pilar Camacho Ruiz está apoyando a las partes afectadas gestionando asesoría legal pero pide apoyo a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que acabe el burocratismo en esa instancia pues refiere que por esa lentitud muchas personas prefieren no denunciar los ilícitos.

“Tengo 5 casos, en uno de ellos el papá se llevó a un niño y en otro caso la mamá fue la que se llevó a los dos niños, de 2 y 5 años de edad, pero ella nunca se hizo cargo de ellos”, narró la edil.

Camacho Ruiz comentó que en estos casos la gente debe saber el trámite a seguir cuando padre o madre abandona a sus hijos interponiendo ante las autoridades el caso para que haya un antecedente.

Contó que la mujer que sustrajo a sus hijos nunca se hizo cargo de ellos pues los abandonó desde que eran bebés y la abuela paterna junto con el papá los crío pero ahora que ya tiene pareja, y que ya pasaron unos años se presentó y se llevó a los menores a Querétaro desde hace más de mes y medio.

“Ya se puso la demanda penal contra la mamá por sustracción de menores y hay otro caso igual en donde el niño tiene un año de edad y el papá se lo llevó con engaños y con todo y documentos y también ya se puso la demanda penal por sustracción de menores”, refirió.

La regidora insistió que en esos casos la persona afectada debe poner en antecedentes al DIF sobre el abandono de menores para que en caso de presentarse alguna situación legal tengan con qué ampararse.

“En el DIF tenemos el jurídico y ahí debe estar el antecedente, pues muchas veces el error es que no acuden a que quede asentado que la mamá o el papá se fue y abandonó a los hijos”, agregó.

Por cuanto hace a la Procuraduría Pilar Camacho comentó que debe agilizar los trámites pues actualmente son muy tardados y eso hace que la gente prefiera no denunciar los delitos de los que son víctimas.

“Quienes se sientan víctima de algún ilícito o agresión se pueden acercar a mí para orientarlas, para que no sufran violencia física porque a eso orilla la procuraduría al no agilizar esos trámites y la gente lo que hace es no denunciar”, concluyó.