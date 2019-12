Resienten artesanos 40% menos en ventas

* Los Portales a dónde los reubicaron desde hace seis meses no es un buen lugar para vender

María de Jesús Cortez

Artesanos del caracol no ven llegar la suya y es que dicen que desde hace seis meses que llegaron a los portales ubicados en calle Héroes de Cañonero, antes Rivera, sus ventas han bajado hasta en un 40 por ciento y eso se debe a que el lugar no es estratégico y por si todo fuera poco no tienen promoción.

Carlos Pavón, quien liderea a ese grupo productivo, dijo en entrevista que el lugar no es apto para trabajar pues está muy estrecho y oscuro y eso hasta propicia robos.

“La gente no sabe que allí estamos porque no hay promoción y eso ha hecho que bajen mucho nuestras ventas”, indicó.

Dijo que incluso en ese pasillo se han cometido muchos atracos pues los delincuentes aprovechan que hay poco espacio para sacarle a la gente carteras, monederos y celulares.

“Es a transeúntes, cuando menos uno o dos atracos se dan porque está muy reducido y muy poco pasan los policías”, aseveró.

Es por eso que los artesanos del caracol piden a las autoridades que ya abran la calle Benito Juárez pues la obra impide que la gente caminé más allá de Chedraui.

“Los carros que llevan a los turistas los dejan más adelante y ellos ya no se regresan no estamos a la vista”, aseveró.

Carlos Pavón menciona que son 22 artesanos los que trabajan en los portales y confían en que esté diciembre puedan aumentar sus ventas.

“Esperemos después del 20 de diciembre esto mejore ya con las vacaciones escolares”, concluyó.