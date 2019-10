Respalda PAN Madero trabajo del senador Ismael García Cabeza de Vaca

Cd. Madero, Tamaulipas.- El Comité Directivo Municipal electo del Partido Acción Nacional en Ciudad Madero, destacó el trabajo del primer año legislativo del senador Ismael García Cabeza de Vaca, durante el que se resaltan las propuestas presentadas para el mejoramiento de la economía del país, la competitividad de las fronteras y el bienestar familiar.

El nuevo CDM del PAN de Madero, felicitó al senador García Cabeza de Vaca, por su primer informe de labores realizado en Reynosa el pasado viernes.

Destacó la exigencia realizada al gobierno federal de la permanencia del programa de estancias infantiles para madres trabajadores, la cual fue suspendida en este año sin tomar en cuenta las necesidades de las jefas de familia.

Resaltó la postura firme y decidida de decir no a la desaparición de delegaciones federales, al uso electoral del desarrollo social, no a la cancelación de programas sociales y no a la entrega de recursos sin reglas claras y transparentes.

Finalmente coincide en que Tamaulipas no se debe a la Cuarta Transformación que comenzó hace diez meses, sino a los vientos de cambio que tocaron primero Reynosa y luego soplaron por todo el estado en 2016.