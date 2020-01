Respetamos a las Instituciones; Ejército Debe Seguir dando Seguridad y no Construyendo Aeropuertos y Bancos: CMIC

*Los elementos castrenses ahora habrán de edificar las sucursales del Banco de Bienestar Social y con ello, la 4T, vuelve a dejar a un lado a los empresarios constructores.

Francisco Herrera

Tal como ocurrió con el aeropuerto de Santa Lucía, hoy nuevamente el gobierno federal asignó al ejército mexicano la construcción de toda la infraestructura que será para los bancos de bienestar social en este año, pues mientras las empresas constructoras generan impuestos y utilidades, las fuerzas del orden no le otorgarán ni un solo peso en ingresos a las arcas de la 4t.

Así lo dio a conocer el Presidente Nacional de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal quien lamentó que el gobierno de López Obrador siga sin voltear al sector constructor para cumplir con el programa de obra pública trazado para este 2020.

Mencionó que las fuerzas castrenses merecen todo el respeto y admiración del pueblo de México y de los sectores activos, sin embargo la 4t está otorgándoles más trabajo y descuidando la principal labor que les fue encomendada hace más de diez años en las calles.

El representante de los empresarios constructores en el país señaló no estar en contra de la buena labor que realiza el Ejército Mexicano en el área de la construcción, sin embargo “el trabajo de ellos no es ese, tienen muy buenos ingenieros, pero la labor ahorita es garantizar la seguridad en el país, que no está nada bien”.

Ramírez, puntualizó que a lo largo y ancho del país el gobierno federal construirá un mil trescientas cincuenta sucursales de la nueva institución crediticia que tiene como objetivo brindar préstamos accesibles a la población con deseos de salir adelante.

“Son poco más de cinco mil millones de pesos que habrán de invertirse en esa nueva infraestructura, nosotros si podemos regresar utilidad e impuestos a las arcas, el Ejército no”, acotó

El dirigente nacional de CMIC enfatizó que continuarán insistiendo ante el Presidente de México para que les asignen obra pública, pues hasta ahora la respuesta ha sido nula

“Qué necesidad hay de llevarse un batallón para construir, mejor que nos ayude a nosotros, el Ejército merece respeto y solo debe actuar en casos de emergencia en ayuda a la sociedad, nosotros siempre seremos respetuosos de las instituciones, pero creo que las políticas públicas del sexenio no están llevándose a cabo como se debe”, recalcó