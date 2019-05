Retiran lonas del PRI; no se ha que tienen miedo: Chilero

Altamira, Tamps.- A unas semanas de que concluyan las campañas electorales por Diputaciones Locales, el aspirante del PRI por el Distrito 18, José Luis Vargas Ortega mejor conocido como “el chilero” señaló que ha habido demasiadas irregularidades.

“No sé a qué le tienen miedo, me he dado cuenta que nos han retirado más del 50% de las lonas que colocamos en nuestros recorridos, eso no se vale, invito a mis compañeros candidatos a realizar una campaña de propuestas, de trabajo limpio” señaló Vargas Ortega.

Así mismo manifestó que: “el candidato del pan por éste distrito, anda repartiendo recursos del gobierno, dinero, despensas y eso no se vale, además traen a la mitad del ayuntamiento en sus recorridos, la gente que trabaja en el ayuntamiento que se dediquen a trabajar, no a andar de paleros y si quieren andar apoyando que lo hagan por su propia voluntad fuera de sus horarios de trabajo” enfatizó.

“Sé que andan angustiados y preocupados, porque mientras yo puedo sentarme a platicar con la gente en sus casas, el parece repartidor de volantes, tiene miedo al reclamo de la gente…por eso voy arriba en las encuestas, es parte de su preocupación y éste próximo 2 de junio vamos a ganar” finalizó.