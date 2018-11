Revisa ASE Cuentas Publicas de Andrés Zorrilla y Mario Neri.

*El asesor Jurídico del Ayuntamiento Maderense Alfredo Campos Martínez, aseguro que las 2 administraciones pasadas tienen deficiencias, y pidió no confundir deficiencias y denuncias penales.

Por OMAR Lara

La Auditoría Superior del Estado realiza revisiones a las obras y cuentas públicas de los ex alcaldes de Madero, Mario Alberto Neri Castilla y Andrés Zorrilla Moreno, quienes tienen algunas deficiencias en sus cuentas.

El director jurídico en Madero, Alfredo Campos Martínez, dijo que en el caso del priísta han solicitado información de contratos de los cuales se han remitido dos, y señaló no se le ha aprobado la cuenta pública.

En cuanto a la administración de Andrés Zorrilla Moreno, indicó que se está haciendo una auditoría por parte de la ASE, ya que al gobierno anterior tampoco le han aprobado las cuentas públicas y están en revisión de lo correspondiente al 2017.

“Tengo entendido que a la de Andrés Zorrilla no le revisaron ningún ejercicio, que apenas ahora están revisando el 17 si no me equivoco”.

En cuanto a la entrega-recepción, Campos Martínez, destacó que en esta semana se cumplen los 60 días para que se puedan realizar las observaciones de la pasada administración, no cual no se debe confundir con irregularidades o denuncias penales que puedan presentar.

Añadió que de forma independiente, el municipio está facultado para hacer valer las denuncias, por lo que mencionó que hasta el momento la contraloría solo ha citado a Diana Fernández, quien fue contralora en el gobierno 2016-2018, únicamente para recabar documentación.