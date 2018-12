Revivirán el PRI: ya hay nuevo dirigente local

María de Jesús Cortez

Al asumir la dirigencia local del Comité Municipal del PRI, Roberto González Barba reveló que van por el rescate del tricolor, tras la derrota y una serie de situaciones negativas por las que han atravesado.

Mostrando unas oficinas del PRI en total deterioro, sin luz ni otros servicios básicos, sola y que estuvieron cerradas durante muchos meses, quien viene a tomar las tiendas del partido que estuvo mucho tiempo en el gobierno dijo que hay mucho por hacer.

“Fue un terrible desastre la pasada elección, estamos conscientes de ello, es la tercera vez que asumo la dirigencia local, es una tarea complicada, muy difícil, pero hay circunstancias que creo que los ciudadanos habrán de valorar”, indicó.

Dijo que el partido siempre ha sido una institución seria y que si bien es cierto fallaron muchos pero vienen a ver qué se puede hacer y aunque reconoce que será muy complicado, apela a que dice que hay una base del partido que quiere y tiene puesta la camiseta.

“No hay que olvidar que en Tampico sacamos 54 mil votos en la elección pasada y que los votos nuestros fueron reales porque nos fuimos solos -no en alianza- y no están cuestionados esos votos, es gente que estuvo presente, leal a la marca y enfrente hubo compra y ya sabrán lo que hacen los partidos y no puedo negar que también el PRI lo hizo”.

Tras calificarse como autocrítico, el priísta reconoció algunos de los errores que han tenido quienes han estado al frente del tricolor.

“Hemos tolerado nepotismo, corrupción, impunidad, amiguismo, compadrazgo hemos sido omisos con quienes han sido vulgares delincuentes que el partido ha postulado, no analizamos perfiles, no hemos guardado la proporción que la historia del PRI nos ha enseñado.

González Barba señaló que tras asumir la dirigencia como dice el dicho “hay veces que nada el pato y otras que ni agua bebe” y que ahorita están en la segunda parte.

“Sin embargo apelaré a la conciencia de los ciudadanos para que analicen perfiles de los que serán candidatos el año que viene”.

Dijo que los que se han ido son los líderes y que les desea les vaya bien aunque dejó en claro que se sirvieron del partido.

Rumbo al proceso electoral de 2019 dijo que ya hay cuadros que quieren participar y aunque no dijo nombres comenta que están analizando ya varios perfiles.

Sobre el comité el presidente del PRI comentó que el CTM designará por derecho al secretario general que debe ser mujer.

“Vamos a integrar comité que tenga deseos de dar todo por el PRI espero que los regidores apoyen al partido y no sólo ellos sino algunos ex alcaldes que aún no se han ido del partido y que han dicho van a apoyar en todo lo que se pueda”.

Antes de terminar la entrevista, Roberto González Barba envió un mensaje al gobierno actual en donde destacó: “Mis amigos del PAN no cantan tan bien las rancheras”.