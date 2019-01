Rezagan ciudadanos pagos de servicios en panteones

María de Jesús Cortez

Una cifra aproximada al millón de pesos es la que registra de rezago por concepto de pagos de servicios en el Cementerio Municipal de Tampico, debido a que se realizaron convenios durante 5 años y la gente no los ha podido cumplir, informó Lizbeth García Aldape, administradora de cementerios.

La funcionaria municipal indicó que el gobierno municipal porteño, a través del área que preside, está trabajando desde la pasada administración para dar solución a este problema y recuperar ese recurso para el municipio el cual dijo sirve para realizar obras en el mismo camposanto o en otras partes de la ciudad.

“Permanece el rezago, hay más de un millón de pesos esto se debía a convenios que se hacían en cementerios por decir esa cifra son de 5 años, del 2017 hacia atrás es la deuda por convenios realizados por servicios de entierros”, precisó.

Ante esta situación, Lizbeth García dijo que actualmente -por la misma razón- han determinado que ya no se realicen convenios.

“Más bien se busca ofrecer descuentos a la gente cuando tiene la necesidad. Estamos tratando de reincorporar ese adeudo a municipio, pero está difícil porque la gente ya no lo hace a pesar de que se les hacen notificaciones y la llamada telefónica, pero no, realmente no lo cubren”, finalizó la entrevistada.