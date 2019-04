RICARDO GARZA NARVAEZ: “ni muerto, ni en agonía el PRI en Tamaulipas”

*El candidato priista a la diputación por el distrito 21 de Tampico, no concibe la política democrática de Tamaulipas sin la participación del Partido Revolucionario Institucional, en los procesos electorales, presentes y futuros.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

El candidato del PRI a la diputación local por el distrito norte de Tampico, Ricardo Garza Narváez habla en entrevista para NOTICIAS DE TAMPICO.

Y es tajante:

“Para mí, – en lo personal- el PRI, ni está muerto, ni en agonía”.

Luego, afirmo que su partido tiene amplias posibilidades de tener éxito en el actual proceso electoral, donde se disputa el Congreso en la entidad y donde aseguro convertirá el distrito 21 en una ola roja.

¿Y los que se han ido del PRI, qué opinión le merecen?

Lo piensa –breve tiempo- y responde:

-“Es una decisión que yo siempre he respetado, cada quien decide donde estar. Para mí la lealtad partidaria, el compromiso y la convicción ha sido una norma de mi vida y respeto las motivaciones por las que ya no están, algunos de por sí ya no estaban pero al final tenemos que ir a buscarlos a todos, a todos los necesitamos, para fortalecer la unidad, necesitamos reconciliar al priismo y ganar nuevamente la confianza de la sociedad”.

Entonces vale la pena luchar por el PRI…?

-El mismo se cuestiona…. -¿Vale la pena luchar por el PRI…….?

Responde: -con buen humor y observando a los ojos a quien le hace la pregunta- “si vale la pena”… porque voy a apostar mi credibilidad, mi trayectoria, pero sobre todo por la situación actual de mi partido es muy adversa, sin duda, las condiciones en las que, llega el PRI al presente proceso, es compleja, pero en medio de estas dificultades también hay que ver el reto y la oportunidad que tendré en esta participación.

Y sigue hablando…

-MI RETO… “qué implica trabajo no solamente con sentido estratégico, sino buscar la suma de voluntades y esfuerzo para lograr el reagrupamiento del priismo Tampiqueño”.

-Y LA OPORTUNIDAD…será que los priistas tampiqueños debemos demostrar de que estamos hechos, porque algunos estaban más con el poder que con nuestro partido, los que han emigrado a sido su decisión…pero estamos muchos, que estamos firmes, por eso creo que esta es la oportunidad de fortalecer al partido… a mí me corresponderá a partir del 15 de abril Trabajar para recuperar la confianza del priismo, pero trabajar más para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Y REMATA…te veré… o mejor dicho iras a verme al CONGRESO…