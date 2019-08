Robles Metida hasta el “Keke”; No Habrá Estallido Social ni AMLO Necesita lo Mediático para estar en Ánimo de los Mexicanos: T Clouthier

*Advierte legisladora que AMLO mantiene un nivel de aprobación de casi el 70% y su proyecto político avanza sin contratiempos

Francisco Herrera

La diputada federal por Morena Tatiana Clouthier Carrillo advirtió, aquí en Tampico, que la detención de Rosario Robles Berlanga no obedece a cuestiones de tinte político, venganza, ni golpes mediáticos para recomponer la imagen de AMLO y remarcó que tampoco ve la posibilidad de que se pueda dar un estallido social, luego de la serie de inconformidades de sectores de la sociedad y las múltiples protestas ciudadanas que se dan en muchos puntos del país por el mal ejercicio del presupuesto.

Antes de presentar su libro “Juntos Hicimos Historia” a ciudadanos de la región, la vicecordinadora de los legisladores de Morena en la cámara baja, indicó que el caso de la ex servidora pública en los tiempos de Enrique Peña Nieto es una investigación que retoma la Fiscalía General de la República luego de una investigación periodística publicada en el portal animal político.

“Es una denuncia tomada de Animal Político y la FGR le dio el cuerpo jurídico al caso y hasta ahora la que está metida hasta “el keke” Es Rosario”, dijo la hija del Maquio.

Sobre la posibilidad de que sean llamados por la justicia el ex candidato a la Presidencia del PRI José Antonio Meade y el propio ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto la congresista prefirió no emitir una opinión concreta y reiteró que en estos momentos la enjuiciada es la que tendrá que responder al supuesto desvío de recursos federal y enriquecimiento ilícito.

Clouthier, advirtió que los números en aceptación ciudadana del proyecto político de AMLO son positivos, por lo que descartó que se esté echando mano de “investigaciones” en torno a ex funcionarios para recuperar la imagen caida del mandatario, tal como lo han dado a conocer algunos analistas en política.

“Hasta ahora el Presidente tiene un rechazo del 23% a su proyecto, y ha logrado casi un 70% en aprobación”, dijo

Lanzó un llamado al Gobierno Federal y al Secretario de Hacienda a ejercer mejor el presupuesto para que comience a moverse la economía en los distintos sectores productivos.

“Pero no quiere decir que pueda haber un estallido social, yo veo una aceptación hacia el Presidente” y dejó en claro que el país atraviesa por una desaceleración económica, desde hace dos años, que impacta desde el exterior con el tema “china” que ha afectado a todos los mercados internacionales.

Tatiana Clouthier negó que pretenda posicionarse en el ámbito nacional para ir en busca de la candidatura a la gubernatura por Nuevo León.

“Le he dicho a todos que si lo que se dice si el tres por ciento fuera cierto yo le ponía para la apuesta, ni tampoco quiero la candidatura como regalo de cumpleaños”, explicó

La diputada federal estuvo en el Puerto a invitación de su homóloga Olga Sosa Ruiz para presentar el libro que ha causado revuelo entre los círculos políticos del país y en la población.