Sacar los Full de circulación detonaría en inflación y fletes al doble; Canacar

María de Jesús Cortez

Transportistas de México pedirán al Congreso de la Unión que no se apruebe la reforma a la ley de SCT que pide que ya no circulen los camiones llamados ‘full’ pues ello traería más problemas que beneficios. En caso de no atender la petición proponen que la desaparición se haga de manera gradual para que no se afecte de lleno tanto a empresarios del ramo como a industriales y ciudadanía en general.

En tales términos se expresó el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en la zona, Leobardo Saldívar Caballero al indicar que acudía a la capital del país a plantear precisamente el tema que dijo aún es un proyecto de ley que todavía no entra a comisiones por lo que estima que aún pueden pugnar porque no se concrete.

“Los fulles son camiones de doble remolque y se han registrado algunos accidentes no son la mayoría sin embargo los accidentes se dan en unidades sencillas o de doble remolque, desgraciadamente algunos han sido fatales y se ha satanizado el full, hay 250 mil fulles transitando por todo el país y de esos un 20 ó 25 por ciento son del sur de Tamaulipas”, indicó.

Dijo que de reformarse los reglamentos de la SCT la principal afectación, importante e indispensable es que no tienen suficientes choferes y de quitar los full tendrían que poner otros 250 mil camiones con otros 250 mil choferes que no los tienen.

“A parte en la planta no hay fábrica de camiones que nos pueda surtir para abastecer en un año el faltante que habría y otra es la saturación de carreteras que haríamos porque estaríamos moviendo la misma carga con el doble de unidades contaminando al doble además y por ley de probabilidades ahora si tendríamos más accidentes”, enfatizó el empresario.

Lo que la Canacar propone, expuso Leobardo Saldívar, es que de darse ese cambio que sea gradual para que no lesione al transportista ni al industrial.

Comentó al final de la entrevista que ellos como transportistas sólo trasladan el costo al cliente y éste a su vez al cliente final “en caso de que suceda tendremos detonación de inflación y fletes al doble de lo que ya están por este cambio.