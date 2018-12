Salud Tampico lleva más del 60% de vacunas contra la influenza

María de Jesús Cortez

Un 60 por ciento de avance lleva Sector Salud en la aplicación de la vacuna contra la influenza, pero la meta a lograr es cuando menos un 80 o 90 por ciento reveló la doctora Marina Sifuentes, jefa de la Jurisdicción Sanitaria II.

“Siguen instalados los módulos en la peatonal por Sears por lo que invitamos a la población porque tenemos el biológico suficiente en los centros de salud y las brigadas están a donde nos invitan”, señaló.

Dijo que si se reúnen 20 o 30 personas la autoridad sanitaria envía la brigada a donde haya que aplicar la vacuna.

Sobre la respuesta de la población hacia ese programa la entrevistada dijo: “Hace falta sensibilizar a la gente que recuerden que los niños son lo más importante de 6 meses a 5 años los adultos mayores de 60 años así como las embarazadas los pacientes hipertensos diabéticos con asma que no estén controlados”, indicó.

Hizo ver que lo importante es que la gente proteja primero con la vacuna y después con las medidas preventivas que todo mundo sabe que es no exponerse a los cambios bruscos de temperatura “y si lo vas a hacer ponerte bufanda para no respirar el aire frío consumir abundante líquidos y de preferencia jugos frutas que contengan vitamina c y no fumar en lugares cerrados ni fumar cerca de niños o adultos mayores así como el lavado de manos constantemente es recomendado porque eso ayuda mucho a no transmitir la infección”.

Marina Sifuentes afirmó que falta un poco concientizar más a la población para que inmunicen a sus hijos contra esta enfermedad y a todos los grupos vulnerables antes mencionados. “Nos falta proteger a esa población que no acudido”.