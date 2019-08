Se ampararán 540 sindicatos de CTM estatal contra la Secretaría de Trabajo

*Saca Federación nuevo protocolo ilógico

María de Jesús Cortez

Sindicatos adheridos a la CTM en Tamaulipas buscarán ampararse contra el nuevo protocolo para la legitimización de los contratos colectivos de trabajo pues considera el sector obrero que la secretaria del Trabajo, Luisa María Luján ha cometido errores que los afecta por lo que recurrirán a un juzgado federal para que los proteja.

Edmundo García Román, dirigente estatal de la CTM dijo poco antes de partir a la Ciudad de México que están hablando de alrededor de 540 sindicatos los inmiscuidos en esta problemática, los que agrupan a alrededor de 300 mil trabajadores en esta entidad.

“Estamos preocupados por la bola de equivocaciones de la Secretaría del Trabajo Federal que acaba de sacar un protocolo nada más porque se le ocurrió y no está previsto, está fuera del tiempo de lo que se previó en la Ley Federal del Trabajo. Es probable que todos los sindicatos de CTM que tengan contrato nos amparemos contra esto”, indicó.

El líder obrero dijo que recurrirían a un juzgado federal porque se van a defender de la Secretaría de Trabajo.

Señala que hay algunos que no tienen contratos como los boleros, choferes, pero en su gran mayoría son contratos que tiene mucho tiempo y es increíble lo que el sector obrero vive en estos momentos.

García Román señaló que el término vence el próximo fin de semana, por lo que probablemente, reiteró, recurrirán al amparo.

“Espero que las demás centrales incluyendo a Napoleón Gómez Urrutia nos acompañen en esta protesta porque ellos tienen contratos desde hace mucho tiempo”, aseveró.

El líder de la CTM mencionó que el protocolo afecta la reglamentación para que todos los contratos colectivos de trabajo que hay en el país de jurisdicción federal y de jurisdicción local pasen el proceso de que aún sin haberse creado el organismo que debe tratar eso de acuerdo con la reforma a la ley.

“Pero ella por sus pistolas sacó un protocolo que supuestamente todos los que no se sometan a ese procedimiento de la contratación en lo siguiente, son contratos que tienen años y que yo sepa no hay ninguna ley retroactiva, todavía en la Constitución es ilógico, no hay que pasar por un proceso de ley de legitimización, en el que cada contrato tiene que estar aprobado en Asamblea con voto libre secreto directo y todas esas son las que traen para que este organismo ya puede el contrato colectivo de trabajo a ese sindicato”, detalló el informante.

Edmundo García comentó luego que, de acuerdo al protocolo en cuestión, en el caso de que no llenen estos requisitos se desecha y no va a tener validez ese contrato colectivo de trabajo.

“Nos afecta a todos porque no hay ninguna ley retroactiva y estoy yo de acuerdo que los que vengan en el término que manejó el Senado que es hasta fin de este año o principios del otro que es el tiempo que se dio para que se regularizaran los contratos nuevos y esta señorita agarró y se fue”.

Manifestó que hubo una reunión con ella en donde asistieron los sindicatos más importantes en el que estuvo Napoleón Gómez Urrutia y la señorita sólo los escuchó.

Edmundo García Román hizo ver que la funcionaria federal no está preparada para este cambio este cargo pues ahí se necesita mucha experiencia y más cuando hay un cambio de ley.

“Hay muchas cosas que vienen buenas y que estamos de acuerdo pero este tipo de cosas no esto es para que estemos en desacuerdo patrones y trabajadores, oye tengo 10 años de contrato con este sindicato y ahora resulta que tengo que hacerlo legítimo con este procedimiento cuándo ha pegado, te ha pegado durante todo ese tiempo”, precisó el entrevistado.

Hizo hincapié en que el problema de los sindicatos de la construcción es que cuando terminan de arreglarse en la contratación ya terminó la obra, entre otras cosas no están previstas.