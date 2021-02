Sé deslindan ejidatarios por venta fraudulenta en VENTAM por un bufete legal.

José Flores.

Altamira Tamps.- Ejidatarios del Ejido Francisco I Madero en el sector nuevo Madero en Altamira, Se deslindan de la venta de terrenos en un predio de 26 hectáreas que venden a través de la página de facebook en VENTAM

Ya que aseguran que ese predio es propiedad del Ejido y se encuentra en litigio ya que no han recibido ningún pago del predio que fue adquirido con un cheque sin fondos en tiempo del 2006 por un particular de nombre José María Locurtoy presta nombre de Oscar Lacio quien les expandió un cheque de un millón de pesos el cual al acudir al Banco les notificaron que no tenía fondo fue entonces que iniciaron una demanda en contra de Oscar Lacio.

Pero fue este fin de semana detectaron que andaban fraccionando el predio en lotes los cual ofertan en las redes sociales a través de la página VENTAM de 100 mil pesos hasta 150 mil pesos señaló la comisarías del Ejido.

«Desde el 2006 estamos batallando ya que este predio de pretendía vender para fraccionarlo pero nos dieron un cheque sin fondos por 1millon de pesos de parte de José María Locotoi presta nombre del político Oscar Lacio por la compra del predio.

Por lo que se inició un litigio para el pago de este predio y este domingo vimos movimiento que ingresaron topógrafos a marcar los lotes que ofertan y de la cual nos deslindamos de esta venta fraudulenta».

Por lo que señalaron que se reactivó la demanda en la agencia segunda de lo civil con el expediente 2021 / 52 donde acusan directamente a Oscar Lacio de apoderamiento ilegal de 26 hectáreas.

