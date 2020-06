Se recupera el sacerdote que contrajo Coronavirus

*Tres personas más allegadas al cura están en cuarentena

María de Jesús Cortez

El sacerdote perteneciente a la Diócesis de Tampico que salió positivo al Coronavirus ya se está recuperando de la enfermedad al igual que las personas de su alrededor que son tres y que también salieron contagiadas, reveló el Obispo de la Diócesis local, José Armando Álvarez Cano.

“Ya está en su casa por fortuna el Covid-19 que tenía era asintomático, él entró por pulmonía que ya venía padeciendo desde principio de año y no se había podido recuperar y al ingresar al hospital se dieron cuenta que también tenía Covid”, refirió el Obispo.

José Armando Álvarez comentó que por fortuna fue asintomático porque no hubieran sabido qué hubiera pasado si se le complican las dos enfermedades.

“Pero ya está en su casa y también las personas que estaban contagiadas alrededor de él todos fueron asintomáticos y están guardando cuarentena”, recalcó al tiempo que dijo que esos tres contagiados de su alrededor eran una madre otro padre que colabora con él y un joven del coro quien aparentemente de alguna manera fue el que llevó el contagio.

Al darse cuenta de que mucha gente no cree que existe el Covid pese a que los casos positivos van a la alza, el Obispo hizo un llamado a la población pues dijo que el contagio ya está llegando a todos.

“A gente conocida, yo creo que es muy urgente que ahorita que estamos en la alza hay muchas noticias contradictorias a nivel federal nos dicen salgamos nos abracemos y eso propicia en la gente mucha confusión, estamos en una situación muy difícil, más que antes, por eso invito a todas las personas a no esperar a tener un caso en su familia, si tienen dudas que vayan a los hospitales que platiquen con la gente con familiares de pacientes para que se den cuenta que esto es grave”, aseveró.

La máxima autoridad en la Diócesis de Tampico hizo ver que a nivel nacional y estatal es grave y que este problema va más para arriba.

“Y con gente inconsciente no vamos a salir adelante, hay gente que tiene que salir que lo haga cuidándose como nosotros que tenemos que salir pero los que no tengan que no lo hagan, que se cuiden así mismos y cuiden a los demás”.

Por último, al hablar sobre la fecha de reanudación de misas presenciales, Alvarez Cano dijo que él cree que poco a poco se irá reabriendo en los próximos días pero sin presencia masiva “creo que tendremos que irnos acostumbrando a tener pocas personas en todos los lugares, en algunas escuelas hemos visto que hasta enero iniciarán clases presenciales eso hace pensar esto va para largo”.