Se requiere voluntad política para hacer nuevo Hospital del ISSSTE: Tofic Salum

María de Jesús Cortez

Debe haber voluntad política por parte de la Federación para que se pueda hacer realidad el nuevo hospital General del ISSSTE pues en la administración anterior no se concretó pero ahorita ya se tiene todo para llevarlo a cabo.

Tofic Salum Fares subdelegado México en ISSSTE, dijo en entrevista que están impulsando que ahora sí se realice la obra de hospital el cual a pesar de los esfuerzos de la administración pasada no lograron que se empujara.

“Pero a diferencia de la administración anterior en ésta ya tenemos todo, es cuestión de voluntad política para que inicien y podamos tener hospital a la altura de la zona conurbada”, precisó.

Salum Fares recalcó que para que se haga ese nuevo hospital hay que tener voluntad pero la Federación no ha resuelto “esperemos que ahora en esta administración se den las condiciones para que este hospital se pueda realizar”.

Dijo que si desafortunadamente si no se hizo antes es porque o no hubo recurso o no se dieron las condiciones necesarias.

El nuevo hospital, debe costar alrededor de cien millones de pesos y tendría 120 camas censables. En cuanto a personal ocuparían 800 empleados, aseveró el funcionario.