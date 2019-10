Se verá municipio limitado en obras si Federación no asigna recursos: Chucho Nader

* No piden más recursos sino que aplique los que hay y de manera eficiente y equitativa

María de Jesús Cortez

Si no llega el recurso federal, el ayuntamiento no podrá hacer obras adicionales sino que sólo echarán mano del recurso estatal y local, anticipó el alcalde Jesús Nader Nasrallah al señalar que la comuna porteña dejó de recibir este año 150 millones de pesos.

Al ser cuestionado sobre lo que pasará con Tampico si persiste el problema de falta de recursos federales, el alcalde señaló: “Nosotros por fortuna como hemos llevado una administración bajo el régimen de la transparencia, eficiente, no podríamos hacer obras adicionales con recursos que no tenemos en nuestras manos, como quiera hemos sido conservadores y hemos prevenido que el año que entra si no existieran esos recursos sólo mantenerse con los recursos que llegan por parte de Fortamun, de gobierno del estado y la recaudación local”.

Reconoció que sí los limitaría por cuanto hace a obras mayores, de gran envergadura que si de necesitan y más por el rezago que hay de hace muchos años “más de mil 300 calles sin pavimentar, falta de drenes, obras de desarrollo urbano, hidrosanitarias”.

Dijo que por eso es el reclamo de los alcaldes a la Federación, que distribuya los recursos de manera eficiente y equitativa a los estados y municipios, no estamos exigiendo recursos de más, sólo lo justo”.

Chucho Nader agregó que actúan vía pacífica y mientras tanto seguirán trabajando con recursos propios.