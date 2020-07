Señala Olga Sosa Aguda Crisis Económica y Laboral en la Región; Federación no Tiene Dinero para Atender Problema

*Diputada federal menciona que ya puso sobre la mesa federal la situación que impera en esta localidad, por lo que pidió a los gobiernos locales hacer algo por frenar la problemática

Francisco Herrera

La diputada federal por Tampico, Olga Sosa Ruiz señaló que la zona sur registra poco más de siete mil personas que han perdido su fuente de trabajo por la pandemia del coronavirus, y reiteró que cómo representante popular ya ha dado a conocer la problemática al gobierno federal, quien será el encargado de establecer las respectivas acciones para mitigar y amainar los efectos provocados por el mal sanitario.

Mencionó la necesidad de que los sectores productivos impulsen el consumo interno para de esta manera ir recuperando la economía y las fuentes de trabajo que son pieza fundamental para que el puerto no decaiga.

La legisladora del PES puntualizó que según cifras dadas a conocer por el IMSS advierte que en estos casi cuatro meses de confinamiento social el desempleo se ha apoderado de la región.

Expuso ser receptora de todas las inquietudes dadas a conocer por los sectores productivos hoy caídos en desgracia económica.

«Recibo las peticiones y las pongo en la agenda nacional y corresponderá al gobierno federal dar solución, organismos como el CIEST señalan que al final de la pandemia habremos de tener diecisiete mil empleos perdidos, es decir casi setenta mil perssonas sin comer».

Añadió que su labor en el poder legislativo es verter las problemáticas encontradas en su distrito y buscar apoyo en las secretarías del gobierno de la cuarta transformación.

«Yo no ejecuto, no tengo recursos públicos para ejecutar, pero si me corresponde ponerlo en la agenda nacional, y ver de qué manera ayudar a nuestros sectores productivos».

Sosa, expuso que el comercio y el turismo van de la mano en la ciudad y en este tema, dijo, habrá de cabildearlo en la cámara baja a fin de encontrar apoyo en las áreas correspondientes de la federación.

Finalmente, dejó ver que la pandemia también está golpeando a los ingresos federales, por lo que es deber de los gobiernos locales buscar los mecanismos para hacerse de recursos propios y solucionar la situación.

«Lo que venga de afuera( recursos federales) eso que sea extra, nosotros tenemos que sacar adelante a Tampico, la federación hará lo suyo, la federación también está apretada en recaudación», concluyó