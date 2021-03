Ser Oposición es Poner en Riesgo la Libertad y la Vida: Patricia Gutiérrez

*La secretaria general del PRD en Tamaulipas Martha Patricia sostuvo que: “La principal característica de este gobierno es PARA LOS AMIGOS, JUSTICIA Y GRACIA; PARA LOS ENEMIGOS, LA LEY A SECAS”.

La Secretaria General del PRD en Tamaulipas, Martha Patricia Gutiérrez Palacios denuncio que: “hoy en día vivimos una terrible persecución a los que pensamos de manera distinta a los gobiernos de la autollamada 4T, y el ejemplo más reciente se vive en Veracruz en don un compañero del PRD Rogelio Franco es detenido, sin fundamentos reales y una serie de lagunas y arbitrariedades jurídicas. No dudando que situaciones como está, no tarden en presentarse en todo el País.

Por ello considero Gutiérrez Palacios, que para el actual gobierno federal su opositor significa poner en riesgo la vida y la libertad, remarcando que la principal característica de la autollamada 4T, es perseguir y en cancelar a sus adversarios políticos.

La dirigente perredista en Tamaulipas, considero que no se puede seguir tolerando las violaciones a los derechos humanos, así como con la marginación constante de los grupos vulnerables.

Martha Patricia Gutiérrez Palacios hizo un llamado a los perredistas del país: no podemos retroceder, ni un paso a atrás, por qué la lucha del PRD desde sus inicios ha sido por la democracia, por los derechos y por las causas más sentidas de la gente.

Por ello considero la Secretaria General del PRD en Tamaulipas que hoy la sociedad en general corre el riesgo de manifestarse libremente, las mujeres sufren el desdén del gobierno federal y hoy más que nunca la violencia en su máxima expresión, debemos de continuar con la lucha de nuestros ideales, un mejor nivel de vida en donde nuestras garantías y la impartición de justicia sea igualitaria.

Considero también la dirigente del PRD que el compañero Rogelio Franco no está solo y tendrá el apoyo de la dirigencia nacional y los comités estatales del PRD en el País, porque su detención es una arbitrariedad, pero considero que existe que si no salimos en defensa de nuestro compañero de Veracruz, se corre el riesgo de que las mismas acciones se hagan en otras regiones o en todo el país, por ello llamo a sumar fuerza y a no ser opositores el mal gobierno de AMLO, si no convertirse en defensores del país.