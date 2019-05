SERÉ GESTORA DE TIEMPO COMPLETO: ELENA CUERVO

*ANTES SER UNA DIPUTADA SOY HABITANTE DE ESTE DISTRITO Y TENGO LAS MISMAS INQUIETUDES.

Elena Cuervo Candidata del Partido del Trabajo en el XIX Distrito se pronunció como una ciudadana más que ha visto las carencias de sus vecinos y habitantes del Distrito es por eso que será una Gestora de tiempo completo.

“Es momento de corresponderle a la ciudadanía y velar por sus intereses. Yo no tengo compromisos con nadie más que con los habitantes de mi Distrito, no vivo de la política estoy dispuesta a tocar puertas como lo he realizado antes desde otra trinchera para apoyarlos. La gente exige resultados, es muy triste ver la situación en la que viven miles de habitantes empezando sin siquiera los servicios básicos recordemos que en Altamira, si no hay garantías en el abasto de agua potable y drenajes se desencadenan enfermedades, una cosa conlleva a otra por poner un ejemplo. Le pido a la gente su confianza en el proyecto de Elena Cuervo donde si el voto me favorece seguiré siendo la misma.” puntualizó la candidata.

Al sonido alegre de tambores y porras que corean su nombre en señal de apoyo, la candidata petistas continuó su recorrido llevado sus propuestas a los habitantes del Distrito XIX.