Silvia Cacho: “No a las IMPOSICIONES en el PAN”.

*La activista del albiazul es conocida como “La Potranca Azul” y certifica que buscara ser candidata a diputada local; pues manifiesta: “No creo, ni permitiría, que mi partido me niegue la oportunidad de competir democráticamente en una elección interna”. Sustentó que en Acción Nacional, lo más importante es la democracia interna, la cual espera, q con la nueva dirigencia nacional se garantice. Manifestó también: “Hemos luchado por ser democráticos y debe seguir así” -y agregó- “Espero que no quieran cerrar las puertas; porque si algo he demostrado es las se brincar, y ante cualquier imposición, incluso, las se abrir a patadas”. “En defensa de nuestros derechos, nuestra dignidad y por nuestra verdadera identidad panista, no nos vamos a detener” expuso.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

Altamira, Tamaulipas.- La ex dirigente del Partido Acción Nacional Silvia Cacho Tamez anuncio que buscará ser candidata a la diputación local, debido a que resguarda con celo el esfuerzo por mantener sus postulados doctrinarios éticos, como el deber ser en política y el respeto al derecho pleno de sus militantes a participar en la toma de las decisiones fundamentales en la aprobación de plataformas y en la elección de candidatos a cargos de elección popular.

“La Potranca Azul” como se le conoce – a quien por más de 10 años mantuvo la bandera de Acción Nacional en este municipio- sostiene que no cree que su partido le niegue la oportunidad de competir en una elección interna, porque en Acción Nacional, lo más importante es la democracia interna, hemos luchado por ser democráticos y debe seguir así. Y sentenció: “espero que no quieran cerrar la puerta porque la se patear, la se brincar y no nos vamos a detener” expuso.

En relación a los trascendidos de quienes serán los posibles candidatos a las diputaciones en los Distritos Electorales Locales 18 y 19, que corresponden a Altamira-Aldama y Altamira –Madero donde se menciona a la señora Elizabeth Humphrey Oelmeyer y otros, Cacho Tamez, expuso que antes de pensar invitar a personajes de otros partidos e ideologías diferentes, o en imponer candidatos externos, se debe consultar si conocen los postulados doctrinarios, éticos y se debe mantener el derecho de la militancia en su participación en la aprobación de candidatos a cargos de elección popular.

La ex regidora y ex Secretaria Estatal de Fortalecimiento Interno opinó que Acción Nacional debe de iniciar una consulta para conocer la opinión de la militancia sobre el proceso electoral del 2019 y en ella debe cuestionar sobre los métodos que se deben de aplicar para la selección de los candidatos con los que enfrentara el proceso a las diputaciones locales de los 22 candidatos de mayoría relativa.

Por ello Cacho Tamez, afirmo que esperará los tiempos electorales, conocer los métodos y en sus momento “levantar la mano” para participar en el próximo proceso electoral como candidata del PAN a una diputación local.