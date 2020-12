Sin concluir muro de protección en el nuevo mercado municipal

*Para principios del mes debió quedar listo. El techado también iban a instalarlo así como el reacomodo de mesas pero todo quedó pendiente para enero de 2021

María de Jesús Cortez

A «medias» se quedó la construcción de muros de contención en el nuevo mercado municipal, lo que deja el riesgo para los comensales que allí ingieren sus alimentos pues los autos en esa zona circulan a alta velocidad; tampoco han puesto el techo que está prometido para cubrir de sol y lluvia a los clientes y no se ha dado el reacomodo de mesas.

Gloria Zubieta, líder de comerciantes en ese mercado, dijo en entrevista que la intención era que para este diciembre todo estuviera listo pues es un mes de gran actividad, sin embargo dijo que los trabajadores de Obras Públicas nada más de pronto ya dejaron de venir a trabajar sin dar nadie explicación alguna.

«No sé por qué no le dieron seguimiento a estos trabajos, ahorita ya estamos en el periodo vacacional ya se ve gente de afuera ya han llegado turistas y lamentablemente esto se quedó a medias, esperemos que ya en enero terminen», indicó.

De la misma manera la comerciante dijo que siguen insistiendo a las autoridades que necesitan el techado porque si llueve les hará mucha falta.

«También tenemos pendiente una reunión con el alcalde Chucho Nader porque queremos una prórroga sobre el pago de piso. Gracias a Dios a unos nos va bien pero otros compañeros siguen sin poder abrir su negocio por la pandemia y la situación económica está muy difícil así que si no pueden trabajar por falta de dinero menos van a tener para pagar el derecho de piso» aseveró.

Recordó la entrevistada que este mes vence la prórroga que les dieron para pago de piso por lo que esperan que el ayuntamiento les dé cuando menos un año más para que quienes tienen falta de liquidez se repongan y puedan cumplir con el pago.

Gloria Zubieta dijo que aún no han establecido una cifra para cuota fija «sigue en pláticas con el ayuntamiento».

Actualmente un 70 por ciento de los negocios en el nuevo mercado ya están abiertos y siguen 30 por ciento pendientes.

Dejó en claro que no hay apoyo para quienes no han podido abrir pero esperan que creen un fondo para que puedan ya aperturar. «Esperábamos que en diciembre estuviera esto abierto al cien por ciento pero sigue la pandemia y eso no ayuda y siguen varios sin trabajar».