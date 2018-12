Sin llegar Fortaseg a Madero.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Los recursos del programa Fortaseg no han llegado al municipio, desconociéndose hasta el momento si se les proporcionará en los siguientes días.

El tesorero, Carló Alberto González Portes, dijo que al alcalde los instruyó para que agoten toda instancia hasta el último momento, debido a que se tiene hasta el 31 de diciembre como cierre de año fiscal y con ello obtener dichos recursos.

“Recordemos que el año fiscal cierra hasta el 31 de diciembre de este 2018 y es hasta entonces cuando nosotros podremos decir que fue lo que paso con esa gestión”.

Señaló que no les queda más opción que seguir trabajando hasta agotar las instancias que sean necesaria y que les llegue el recurso, ya que son 8 millones de pesos.

Añadió que no han comentado nada al respecto, por lo que están en las gestiones correspondientes, pero destacó que deben entender que no se deben agotar los esfuerzos, por lo que esperan que antes del 31 de diciembre salgan, pero de no ser así, se quedan las bases para que se gestionen el siguiente año.