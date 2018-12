Solo 2 mil de 5 mil obreros de Madero recibirán aguinaldo.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Un 75 por ciento de la clase Obrera en el municipio de Ciudad Madero, no recibirá aguinaldo durante este fin de año, debido a que no cuenta con esta prestación, pues la percibe durante todo el año de manera distribuida, pero los obreros no tienen la cultura de ahorrarlo.

El secretario general de la federación local de trabajadores de Ciudad Madero, Carlos Campos Castillo, dijo que son 5 mil agremiados que tiene la CTM en el municipio, pero de estos sólo alrededor de un 25 por ciento, es decir aproximadamente 2 mil trabajadores, no reciben ningún tipo de prestación, pues se les distribuye durante el año, al momento de pagarle sus quincenas o semanas.

Destacó que por ello la importancia que los obreros maderenses cuenten con trabajo de manera frecuente, ya que solo obtienen este ingreso durante todo su periodo labora, y por consiguiente no tienen ningún tipo de recurso extra.

Mencionó que al mismo tiempo se está buscando que los obreros cuenten con un espacio laboral para que puedan obtener un ingreso para sus familias, ya que se estableció la dificultad de tener fuentes de empleo para el sector.

Por otra parte Campos Castillo, añadió que espera lo que será la autorización del incremento al salario mínimo, algo que año tras año se registra, pero nunca satisface las necesidades de los trabajadores, pues aseguró el dirigente obrero, que se requieren de por lo menos 250 pesos de salario mínimo diario para cubrir con todas las necesidades de los trabajadores y de sus familias.