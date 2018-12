Sólo un 10% de ventas tiene mercado temporal

María de Jesús Cortez

Un diez por ciento de movimiento tienen los locales de los mercados temporales quienes atribuyen la poca venta a la lejanía del lugar, lo que hace a los clientes preferir hacer sus compras en otros negocios. En total, de 400 locales en promedio que hay en esa central de abasto, incluidos Las Tablitas, hay sólo 200 trabajando.

Martha de la Cruz López, comerciante, dijo en entrevista que es grave la situación por la que atraviesan, a grado tal de que algunos de los que sobreviven piensan cerrar a inicios del año que entra si esa situación persiste.

“Todos dicen que hubo mucho menos venta que el año pasado en todo el mercado, lejos de mantenerse, decir no levantamos pero nos mantenemos pareciera ir esto cada vez más hacia abajo si necesitaríamos que se aplique alguna estrategia para atraer clientela”, indicó.

Martha de la Cruz señala que si bien es cierto hay música, baile y otros atractivos, comenta que la gente se cansa de venir hasta la zona baja y eso ha hecho que muchos hayan ya cerrado.

“Algunos hemos cambiado dinámicas de horario por lo mismo, ahora abrimos a eso las diez de la mañana porque si vienes más temprano no hay gente mejor almorzamos y llegamos más tarde”, añadió.

Dijo que entienden que el cierre de algunos negocios resta variedad de productos y si el cliente acude y no encuentra lo que busca ya no regresa más señala que no pueden estar abiertos todo el día porque no hay ventas y ellos pierden.

Incluidos los comerciantes de Las Tablitas, que recalcó, nunca abrieron de manera formal, suman en promedio 400 locales en esa zona de mercados y actualmente sólo está trabajando la mitad.