SOS en Puerto por Influenza; Exhortan a que Prevenir y no Automedicarse

*Van dos muertes por este mal y una mejor grave, y ante ello el municipio y la autoridad de salud redoblan esfuerzos en la campaña de vacunación

Francisco Herrera

Ante los focos rojos que ha desatado el padecimiento de la influenza en Tampico con el registro de dos decesos y una niña grave, se ha intensificado el programa de vacunación de manera coordinada con el sector salud y de esta manera contener dicha enfermedad.

Sobre el tema la edil del PAN y miembro de la comisión de salud en el cabildo, María del Pilar Camacho Ruiz, explicó que el mal pretende causar estragos en la población, de ahí la necesidad de que las autoridades se coordinen aún más con el fin de contrarrestar cualquier posible brote mayor.

Indicó que hasta el momento las campañas que lleva a cabo el sector salud en las plazas y puntos estratégicos de la ciudad han resultado satisfactorios.

“Pero la idea es que la ciudadanía haga conciencia de que la vacuna no es para que el padecimiento no les dé, sino que no exista alguna complicación al momento de que tengan algún síntoma”, añadió

Explicó que la población no debe automedicarse ya que la sintomatología es parecida al dengue y la ciudadanía puede llegar a confundirse.

“Es recomendable que si tienen algún síntoma que acudan con el médico o a la unidad médica más cercana, no podemos andar adivinando ni mucho menos automedicarse pensando en que es un simple resfriado o dengue”, aclaró

Camacho, expresó la importancia de que los tampiqueños adquieran la cultura de la prevención y no esperar a que alguna enfermedad ataque para después atenderse.

Finalmente, comentó que habrá de solicitar apoyo de la Jurisdicción Sanitaria y el centro de salud para que se instale un módulo en el pórtico del Palacio Municipal, ya que es mucha la población que acude y puede aprovechar para ponerse la vacuna.