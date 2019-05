Suscriben Ayuntamiento de Altamira y SUTRA contrato colectivo de trabajo

*Brindando con ello certeza jurídica a las relaciones laborales entre el ayuntamiento y este organismo sindical

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, el Ayuntamiento de Altamira y el Sindicato Único de Trabajadores del Republicano Ayuntamiento de Altamira (SUTRA), firmaron el contrato Colectivo de Trabajo mediante el cual se brinda certeza jurídica a las relaciones laborales entre el municipio y este organismo sindical.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta municipal Alma Laura Amparán Cruz, indicó que este logro permite establecer los derechos a favor de los agremiados al SUTRA buscando siempre la mejora en base a los acuerdos alcanzados mediante una negociación que se caracterizó por el respeto, dialogo y la transparencia.

“La firma de este contrato colectivo permite consolidar los derechos laborales ya reconocidos y dar paso a aquellos que mediante la justicia, permiten que los trabajadores encuentren la protección y el bienestar de sus familias”, expresó.

Reconoció al SUTRA la confianza otorgada a la administración que se honra en presidir, que sin duda alguna constituye una señal de mejora en la calidad y eficiencia en la prestación del servicio público.

Asimismo, Amparán Cruz refrendó el compromiso del gobierno de la ciudad para continuar trabajando en equipo con los trabajadores sindicalizados promoviendo el dialogo abierto y franco para generar mejores condiciones laborales.

“Juntos seguiremos en el camino del orden y la mejora continua en un gobierno que trabaja muy cerca de su gente, y que junto al sindicato daremos los mejores resultados que exigen, demandan y merecen los habitantes de nuestra hermosa ciudad de Altamira, porque a ellos nos debemos y por ellos vamos a seguir trabajando. Sigamos juntos en el camino de un futuro cada vez mejor y más próspero para los altamirenses”, puntualizó.

Por su parte, el secretario general del SUTRA, Federico Pérez Banda, agradeció a la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz, así como a síndicos y regidores, la firma de este importante documento.

“Esta no fue una lucha, fue un acuerdo para beneficio de todas nuestras familias, yo creo que si no fuera por ese gran corazón y esa palabra de esta gran mujer, nuestra presidenta municipal de Altamira, no estaríamos aquí. Señora presidenta Alma Laura Amparán: le agradezco bastante todo el apoyo, tanto el contrato colectivo, así como, por todos los beneficios que nos ha dado”, mencionó.

Finalmente los trabajadores adheridos al SUTRA encabezados por su secretario general, entregaron un reconocimiento a la alcaldesa altamirense por el invaluable apoyo que les ha brindado a lo largo de su gestión.

Este acto efectuado en el recinto del SUTRA, también contó con la presencia del secretario del Ayuntamiento, Cuauhtémoc Zaleta Alonso; el secretario de Administración y Finanzas, Víctor Joffre Mora; los síndicos Serapio García Martínez y Maricela Cervantes Zepeda; la secretaria de Actas y Acuerdos del SUTRA, Juana Bartolo Alonso; el secretario de Trabajo y Conflictos del SUTRA, Francisco Leonel Morales Careta; integrantes de la mesa directiva de este organismo sindical; así como regidores y directores de área del Gobierno de Altamira.