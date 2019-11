Tachan de ineficientes a Secretarios de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Protección Civil

* Las peticiones de algunos regidores son ignoradas por estos titulares, hecho calificado como grave por los afectados, situación ante la que dicen les urge un curso sobre cómo ser funcionarios

María de Jesús Cortez

Luego de que acusa a los secretarios de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Protección Civil de la comuna porteña, de no desempeñar bien sus cargos, el regidor Alberto Sánchez Neri pidió al alcalde Jesús Nader Nasrallah, darles cursos sobre lo que es ser funcionarios a esos titulares e incluso dijo que el de Servicios Públicos, José Schekaibán debería de impartirlo pues es el único que realiza bien su trabajo.

Fue en asuntos generales, dentro de la sesión ordinaria de cabildo número 36, que el edil independiente planteó de nuevo el problema que mantiene con algunos titulares de área a quienes les pide información y no se la dan.

“Sería bueno que les den un curso sobre lo que es ser funcionarios a algunos secretarios para que desarrollen su trabajo de manera adecuada, me refiero en el caso específico de Obras Públicas, Pedro Pablo Rangel, Desarrollo Urbano Carlos de la Rosa y Protección Civil Pedro Romero, este último al que su servidor le ha dejado una serie de oficios solicitando información, caso específico el salón de eventos infantiles donde se desplomó parte de una losa y no me han dado información a detalle”, especificó el regidor.

Sánchez Neri fue más allá y agregó que el titular de Desarrollo Urbano, Carlos de la Rosa, le mandó la página de Transparencia como ciudadano pidiendo información cuando dijo que ellos están obligados a dar información específica de temas que tienen qué ver con el gobierno municipal.

“Es preocupante esta situación, siempre pasa y nadie interviene, no esperemos terminar este gobierno para tomar cartas en el asunto, es más, el secretario de Servicios Públicos, José Schekaibán Ongay es el único que le echa ganas, el único que hace bien su trabajo, le hacemos un reconocimiento y proponemos que sea él quien les de unas clases de cómo ser eficientes en su trabajo”, finalizó.