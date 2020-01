Temen “levantones” Egresados de la UAT

* Rechazan ofrecimientos foráneos para proteger su integridad física

María de Jesús Cortez

Egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas campus Tampico-Madero piden mantenerse en el estado y no ser trasladados a otras zonas del país en donde corren riesgo debido a la inseguridad que se vive.

“Ustedes saben que a veces son levantados, amenazados entonces nosotros tratamos de protegerlos, lo prudente es que se queden en Tamaulipas, en Tampico”, indicó.

El director de la Facultad de Medicina, Enrique Álvarez Viaña explicó que al aplicar evaluaciones dada la competitividad que tienen los alumnos del plantel tienen puertas abiertas en otras regiones del interior de la República Mexicana, sin embargo, las rechazan para no poner en riesgo su integridad física.

“Hay mucha necesidad de médicos, sabemos que ahorita lo que limita a veces es la situación actual. No vamos a hablar de política, pero la situación actual, las carencias que hay y sobre todo la inseguridad que nuestros alumnos no se quieren ir a trabajar a lugares en donde no se sienten ellos seguros”, aseveró.

De acuerdo al reporte de las autoridades federales, Tamaulipas ocupa el tercer lugar en menor índice de inseguridad a nivel nacional, y Tampico también se encuentra entre los primeros lugares de percepción de ahí que los cientos de estudiantes que egresan de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas pidan no ser enviados a otras zonas de riesgo.