Tienen diabetes 13 de cada 100 tamaulipecos: IMSS

* Hombres se cuidan menos de diabetes que la mujer

María de Jesús Cortez

Aún cuando la gente ve las consecuencias severas de no cuidarse de la diabetes, siguen sin la cultura de la prevención y son los hombres quienes menos se cuidan, alertó el jefe de Endocrinología del Instituto Mexicano del Seguro Social, Rafael Torres Violante.

Entrevistado poco antes de partir a la Ciudad de México vía aérea, el profesional de la medicina habló de que este padecimiento sigue sin ser tomado con la importancia que lo requiere pues la gente no se cuida en lo absoluto.

“La gente no se cuida nada. Las estadísticas de diabetes no mejoran ni a nivel nacional ni en Tamaulipas y no creo que mejoren fácilmente porque la gente sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace”, indicó.

Señala que la prevención de esta enfermedad es algo básicamente sencillo que consta en que la gente empiece a tomar más agua y dejar de tomar refresco, bajar la cantidad de tortillas, la cantidad de grasa y que haga ejercicio 30 minutos 5 días a la semana pero lamentablemente, dijo, no se hace.

“Lo más triste de la diabetes es que uno como hijo con padre o madre con diabetes sabe que le va a dar la enfermedad y la puede prevenir y no lo hace, y lo más lamentable es que uno ve gente joven que acude acompañar a sus padres ya con cuadros de diabetes severa con complicaciones severas ya amputados o arrastrando la silla de ruedas y ellos también tienen diabetes y si uno lo checara saben que también estarían altos en glucosa”, refirió.

Torres Violante opinó que es verdaderamente triste y preocupante está situación porque las instituciones de Salud como el IMSS tiene campañas de prevención con las que intentan detener la diabetes desde el embarazo pero la verdad es que mientras que la gente no tome conciencia de esto y se vaya más abajo como es la educación en los niños de lo nutricional y comer sanamente no bajarán las estadísticas.

Comentó que a nivel estado el problema es igual tanto en el norte como en el sur de tal forma que trece de cada cien personas mayores de 20 años de edad tienen diabetes.

“El problema es que hay el doble de personas que pueden tener diabetes y que lo pueden prevenir y que son los que probablemente aumenten las cifras en los próximos años”.

Hizo ver que cuidarse no es costoso pues con hacer ejercicio, tomar más agua, caminar y hasta caminar descalzo en casa en esta temporada de intenso calor es bueno.

“Pero se complica todo con el calor porque se quedan más en su casa y toman más refresco, más azúcar al café lo que puede incrementar de forma importante el riesgo de azúcar en lugar de que tome más agua”.

El doctor insistió en hacer un llamado a la población para que consuman más agua, un litro al día suficiente que le bajen al azúcar y salgan a caminar.