Toman protesta a integrantes del Consejo Distrital

*Realiza INE sesión ordinaria No. Uno

María de Jesús Cortez

Este martes inició el proceso electoral local 2018-2019 en el Estado de Tamaulipas. Le fue tomada de protesta de los integrantes del Consejo Distrital 08 del Instituto Nacional Electoral en la sesión ordinaria número 1.

La sesión inició a las 10:00 horas y fue presidida por Juan José Ramos Charre en las instalaciones del INE, quien dijo que esto se puso en marcha con la sesión que el Consejo del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas celebró.

“El 16 de de noviembre pasado el Consejo local en Tamaulipas y el INE se instala y hoy corresponde a los 9 Consejos Distritales en la entidad instalarnos para poder dar inicio a las actividades operativas que guardan relación fundamentalmente con la integración de las mesas directivas de casillas en el ámbito distrital y la ubicación de las mesas directivas de casillas.

Refirió que tras la reforma al INE en los procesos electorales locales como el de Tamaulipas 2019 le corresponde desempeñar una serie de atribuciones de orden operativo que están vinculadas a la capacitación electoral y a la ubicación de las mesas directivas de casillas.

“Por eso los órganos de dirección como el Consejo Distrital se instala para poder supervisar, para poder vigilar y sancionar las actividades tendientes a eso”.

Ramos Charré dijo que tienen actividades con las que van de la mano pues hay trabajo de mucha coordinación entre el INE y el Instituto Electoral de Tamaulipas.

Indicó que las elecciones se realizarán el 2 de junio del 2019 y se proyecta instalar más de 520 Casillas en el Distrito 08 que comprende los distritos locales 20 y el Distrito local 21 y 22.

Asimismo dio a conocer que mañana 12 de diciembre vence el plazo para recibir solicitudes de quien aspira a participar con el Instituto Nacional Electoral como Supervisor o Capacitador asistente Electoral y estarán recibiendo a quién anda en busca de una oportunidad de empleo.

“Ayer recibimos la documentación de más de 40 interesados y presentaron su curso de inducción y el sábado 15 se aplicará el examen de selección en las instalaciones de la secundaria número 2 profesor Lauro Aguirre en punto de las 11 de la mañana y el lunes iniciará la publicación de resultados y la etapa de entrevistas porque los supervisores y capacitadores los necesitamos para poder en el mes de febrero llevar a cabo los trabajos de capacitación electoral a quien resulte doblemente sorteado para ser funcionario de casilla”.

Dijo que todavía no tienen aprobado el número porque están en espera de que el Presupuesto de Egresos de la Federación se apruebe, pero en el proceso electoral pasado tuvieron 20 de supervisores y 130 capacitadores y estiman andar en 100 figuras por tratarse de una elección no de 4 como en el 2018, y sobre todo por la complejidad propia de la elección que no amerita tener tantas figuras.