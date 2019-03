Turismo extranjero puede visitar Tamaulipas, es seguro: guía

María de Jesús Cortez

Tamaulipas es un estado seguro y el turismo extranjero puede regresar, opinó Humberto Hernández Borda, guía de turistas de la agencia de viajes “Go with Jo!”.

Al arribar a la zona centro con un grupo de turistas procedentes de EU y Canadá, el guía dijo que su grupo busca pasar el invierno en un ambiente cálido, ya que en sus ciudades de origen la temperatura es de 40 grados bajo cero.

“Lo que pasa es como ha habido algunos problemas con eso de la inseguridad y todo y lo que publican allá es que no vengan para las partes, ahuyentan mucho al turismo. Tengo 40 años trabajando en el turismo y soy guía de turistas de Monterrey, Nuevo León ahí doy servicio”, explicó.

El guía manifestó que los visitantes extranjeros se desplazaron por carreteras de Tamaulipas, pasaron por Reynosa y San Fernando, sin ningún problema y que es necesario promover al estado ya que cuenta con muchos atractivos turísticos.

“Hay que hacerle también publicidad, todo esto va a ayudar bastante para que la gente que vive como les digo ahí en el Valle va a poner más atención a que hay seguridad y que no hay ningún problema, depende de qué tanto se venda el viaje y qué tanto tenga auge todo esto que estamos haciendo ahorita para darles información que aquí no pasa nada, en ninguna parte, son partes seguras, no hay por qué tener temor de algo peligroso”, resaltó.

Asimismo, Humberto Hernández dio a conocer que a través de la agencia de viajes cuya propietaria es la americana Jo Liston, se programan más viajes a Tamaulipas y en general a México, que dijo es un país con cultura e historia.