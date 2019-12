Urgen a Chucho Nader designe nuevo cronista

* Tras el fallecimiento del anterior, Marco Antonio Flores, el regidor Rodrigo Azcárraga Salazar hizo ver que es necesario tener ya alguien que dé cuenta de la historia de la ciudad.

María de Jesús Cortez

Durante la sesión de cabildo número 42, el regidor Rodrigo Azcárraga Salazar hizo ver a sus compañeros de trabajo que urge elegir al nuevo cronista de la ciudad para que pueda dar cuenta de lo que sucede en la ciudad y contarlo así a las futuras generaciones.

“Marco Antonio Flores ya falleció y dije en cabildo que era urgente un nuevo cronista, hay veces que las cosas que son intangibles como la memoria histórica de la ciudad como que la subestimamos porque no la podemos ver ni tocar pero es igual de importante por ejemplo que los Servicios Públicos”, refirió.

Dijo que en este gobierno municipal todos los días pasan cosas, todos los días hay transformaciones, cambios, la ciudad está cambiando entonces tiene que haber alguien que esté documentando y narrando esos cambios.

“Muchas veces imaginamos al cronista como alguien que nos hablará de la historia y es cierto es parte de su labor pero igual de importante es narrar lo que sucede cada día y cómo está cambiando la ciudad”, agregó el regidor.

Rodrigo Azcárraga comentó que es necesario tener ya al nuevo cronista para que se empape de todo lo que pasa en la ciudad, del humor social, de la idiosincracia del tampiqueño, que cuente la historia para las futuras generaciones y que guarde con recelo la memoria histórica de la ciudad.

Sin embargo hizo ver que el alcalde Jesús Nader no quiere elegir a la ligera por lo que propondrá una terna hasta inicios del próximo año.

“El alcalde dice que está plenamente consciente de que hace falta el cronista y me dice que no quiere elegir a la ligera porque es una decisión importante y que la dará a conocer a principio del 2020 pero no la quiere dar a conocer porque hay muchos candidatos y muchos perfiles”, aseveró.