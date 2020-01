Urgen poner reglas de operación para el Insabi

* Respaldan diputados panistas propuesta de Gobernador

María de Jesús Cortez

Una propuesta con reglas de operación del Instituto Nacional de Salud y Bienestar, respaldan diputados locales panistas como parte de la iniciativa planteada por el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca quien junto a otros mandatarios estatales acordaron establecer acuerdos.

La legisladora local, Rosa González Azcárraga dió a conocer que se busca que Tamaulipas estipule fundamentos claros para garantizar un buen servicio de salud a quienes lo requieran.

“El gobernador del estado no quiso firmar el convenio como otros 8 gobernadores del Partido Acción Nacional y lo estamos apoyando para presentar una nueva propuesta que Tamaulipas presente una nueva propuesta con reglas de operación y bien fundamentado no nada más que se ponga así al vapor”, refirió.

González Azcárraga reconoció que la ciudadanía es la más afectada ante la ausencia de un sistema adecuado en salud en instituciones como el Seguro Social, cuyos servicios se cobran cuando se supone deberían ser gratuitos; por lo que dijo en Tamaulipas sigue funcionando el Seguro Popular.

“Cómo no tiene reglas de operación ni está bien fundamentado porque el gobierno federal dice no es que nada más llevamos un mes, pues no estamos hablando de la salud de los tamaulipecos no es cualquier cosa”, añadió.

Rosa González dijo que cada vez son más las quejas de la ciudadanía en contra de la falta de recursos en salud lo que afecta también a población vulnerable como niños con cáncer cuyos padres protestan y pacientes con VIH que calificó como “una bomba que ya está tronando”.