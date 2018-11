Uso legal de marihuana traerá daño colateral en las familias

*Afirma la iglesia católica

María de Jesús Cortez

Para la iglesia católica si se aprueba el uso de la marihuana debe haber antes información para que no se desvirtúe el uso aunque estiman que tal vez disminuyan por una parte la problemática en cuanto a violencia y venta ilegal pero tendrá el daño colateral de que aumentará el consumo pues autorizarán a una persona pero esa vive en familia y a veces hay jóvenes en edad complicada que tendrá acceso al enervante.

Fue el párroco Enrique Olguín Olguín, vocero de la Diócesis de Tampico, quien en entrevista opinó que las autoridades, al aprobarla, deben informar también a los papás sobre cómo van a llevar a cabo esas situaciones pues aun cuando sea con permiso para algunas personas siempre hay alguna situación que desvíe esta problemática.

“Muchas veces repercute en los jóvenes a veces se aprueban cosas, después hay repercusiones y desgraciadamente no vemos lo que ha pasado en otros países donde se ha permitido para casos de enfermedad pero en otros es para consumo y en el país no se fijan en las consecuencias que esto acarrea y desgraciadamente no estamos preparados”, señaló.

Olguín Olguín dijo que el gobierno la aprueba supuestamente para disminuir la violencia y la venta ilegal pero dan paso al acceso legal al enervante y eso puede ser más peligroso.

“Más bien lo que deben hacer es redoblar esfuerzos las autoridades y tratar de que eso no traiga al país situaciones más graves porque argumentan que es para disminuir y no haya tanta violencia y eso queda entre paréntesis ahora dicen que será sólo para quien tenga permiso y van a poder sembrar pero quien asegura que será sólo para esa persona, cómo van a monitorear, eso es imposible y a veces en esas familias hay jóvenes en etapas complicadas y no podrán controlarlos”, aseveró.

El sacerdote católico dijo que por parte de la iglesia analizarán qué acciones van a implementar dejando en claro que pondrán atención, sobre todo en los jóvenes aunque reconoció también que muchos ya la consumen sin estar autorizada.