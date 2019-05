“Vamos a Cambiar La Historia Política de Ciudad Madero”: Roberto Avalos

*Gran cierre de campaña del candidato a la diputación Local por el Distrito 20 del Partido Movimiento Ciudadano

Por María Esther Rodríguez Tovar

Cd Madero, Tamaulipas.- con un gran número de seguidores el Lic. Roberto Avalos flores dio por terminado su periodo de campaña y se declaró listo para ganar el próximo 2 de junio fecha de la elección en la que el Congreso de Tamaulipas habrá de renovarse.

En su mensaje político el Lic. Roberto Avalos Flores destacó que este es el momento de cambiar la historia política de Cd Madero, un municipio lastimado y herido por los políticos y malos gobernantes es el momento de cambiar las cosas, es el momento de la Suma de esfuerzos y voluntades, es el momento de hacer una nueva Historia Política.

Los 45 días que duró la campaña me dediqué a recorrer la ciudad vi mucho abandonó, muchas carencias, no me dediqué a hacer promesas, me dediqué a hacer servicios, todo esto es el Candidato de Movimiento Ciudadano Roberto Avalos flores, el hijo, el padre, el amigo. Gracias por llenar esta plaza, aquí veo muchos amigos de la Col Obrera, de la Galeana, del Margen Izquierdo del río Pánuco, de la col Lució Blanco, de las conchitas, yo soy orgullosamente de la col Felipe Carrillo Puerto.

Más adelante dijo: amigos y familiares sé que este próximo 2 de junio su voto será por Movimiento Ciudadano, y desde el Congreso vamos a impulsar a los empresarios, vamos a impulsar a los deportistas, vamos a impulsar la cultura, vamos a poner una casa de gestoría, no como el actual diputado que no ha hecho nada por Ciudad Madero y quiere reelección, no se vale este tipo de cuestiones hay que trabajar los invitó a votar por Movimiento Ciudadano, con la seguridad de que vamos a trabajar de tiempo completo.

También agradezco el apoyo de mis padres y de mi esposa Chaire García quién me acompaño desdé el inicio de campaña de forma incondicional, aquí no hay acarreados. Aquí hay amigos y familiares, gracias a él equipo de campaña, gracias a todos por su apoyo y confianza, no los vamos a defraudar, con su ayuda y con su voto pero sobre todo con su convencimiento, de que ya es hora de escribir una nueva historia de progreso, para Nuestro querido Municipio.

“Es con apoyo, con su ayuda, con su voto, por Movimiento Ciudadano, que vamos a ganar este 2 de junio próximo, voy a ser su diputado local por el distrito 20, sentencio

También el Lic. Roberto Avalos Juárez agradeció el apoyo hacia su hijo a todos los presentes y se cerró la campaña con un baile de un grupo popular el cual disfrutaron los asistentes a este evento político,