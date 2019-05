Ve Bejarano gane para Morena en Tamaulipas

* Confía Movimiento Nacional por la Esperanza que habrá elecciones tranquilas este 2 de junio

María de Jesús Cortez

René Bejarano estuvo este domingo en el sur de Tamaulipas. A través del Movimiento Nacional por la Esperanza, Bejarano promocionó entre los líderes de las diferentes colonias el voto en favor de Morena.

Durante una gira de trabajo sostuvo encuentros en esta ciudad con líderes de la Morelos, Cascajal, Infonavit, entre otros y el punto de reunión fue la colonia Borreguera.

Allí, explicó a la concurrencia por qué votar por Morena.

“Votar por Morena es votar por más apoyos para adultos mayores, para mujeres, para estudiantes, es votar para que haya más bienestar social”, indicó.

Hizo ver que a unos meses de iniciado el gobierno federal presidido por Andrés Manuel López Obrador ya se ve un cambio en beneficio de todos los mexicanos.

Previo al encuentro masivo, René Bejarano sostuvo una entrevista con los diferentes medios de comunicación a quienes dijo que Movimiento Nacional por la Esperanza ya tiene en Tamaulipas más de veinte mil seguidores.

“Vine más que nada a brindar en la recta final de la campaña electoral todo el apoyo a los candidatos de Morena al cual hemos apoyado en su estructura representando al Movimiento Nacional por la Esperanza, apoyando la cuarta Transformación”, indicó.

Dijo que la idea es ganar las elecciones en Tamaulipas y eso mismo han hecho en otras entidades donde también hay elecciones locales.

“Vemos que hay condiciones para ganar”.

Indicó que si se logra que la gente vaya a las urnas la mayoría de los candidatos de Morena va a ganar y eso permitirá un Congreso local diferente al que actualmente existe.

Desmintió que gobierno federal está repartiendo tarjetas de Bienestar para apoyar a sus candidatos pues dijo que esos apoyos no pueden dejar de darlos y que además las tarjetas de programas sociales son derechos universales y no se condicionan al voto pero sobre todo ya está autorizado por el INE que no es violatorio de la ley”.

René Bejarano agregó que están buscando una estructura de promoción y vigilancia del voto, para que en Tamaulipas no haya irregularidades y si las hay ya habrá manera de denunciarlas ante las autoridades electorales pero confía en que el proceso en la entidad tamaulipeca se desarrolle con normalidad.

René Bejarano dejó en claro que no van a formar otro partido, que el voto es libre y secreto pero llaman a votar en lo individual por Morena.

El líder nacional de Movimiento Nacional por la Esperanza recalcó que ellos no forman parte del partido Morena ni tiene abierto su padrón pues no tiene interés en formar otro instituto político.

Pidió que este caso haya mayor vigilancia y supervisión durante la jornada electoral para cuidar que no haya problemas y si los hay que no pasen a mayores.