Veinte crímenes por homofobia quedan sólo como pasionales

*Siguen sin respetar derechos lésbico-gay

María de Jesús Cortez

Veinte casos de asesinato por homofobia hay registrados de 2013 a 2017 en el estado de Tamaulipas, mismos que no son realmente investigados a fondo ni logran ser esclarecidos porque las autoridades siguen sin tipificar el delito como asesinato por homofobia y sólo lo toman como crímenes pasionales, reveló el activista social, Mercurios Espinoza.

Por éste y otros motivos es que la comunidad lésbico-gay sigue realizando cada año su marcha como esta ocasión en que el sábado 18 de mayo se reunirán en la avenida Hidalgo, a la altura del panteón municipal a las cinco de la tarde y en punto de las seis partirán para caminar por la avenida principal de la ciudad hasta llegar a la plaza de Armas y allí hacer algunos pronunciamientos.

Y es que Mercurios Espinoza dice que a pesar de que se ha avanzado en algunos puntos como el hecho de que ahora tienen acceso al matrimonio igualitario y al cambio de identidad hay otros en donde siguen estancados como es en los crímenes ocurridos en contra de personas de la comunidad lésbico-gay.

“Ha aumentado el número de asesinatos por homofobia, tan sólo en Tamaulipas la asociación “Letra S’ que lleva conteo de asesinatos lleva registrados de 2013 a 2017 un total de 20 asesinatos, estamos en el séptimo lugar en asesinatos por homofobia y eso es grave”, recalcó.

Dijo que ellos no solicitan derechos especiales sino sólo los que otorga la Constitución, “ni mas ni menos esto es que se respeten las leyes de Tamaulipas que ya han sido declaradas constitucionales ya que si la misma ley tamaulipeca es la primera en discriminarnos eso hace que otras personas agresivas puedan creer que tienen derecho para violentar nuestras garantías”.

El activista social lamentó que de esos crímenes la mayoría queda sin resolver y es que señala que “de cajón” son catalogados como crímenes pasionales “no se investiga a fondo y hemos visto que no se ha actuado en consecuencia ya que a la fecha sigue sin ser establecido el crimen de odio por homofobia dentro del Código penal tal como lo han hecho otros estados en donde ya se ha avanzado”.

Por tal motivo es que los integrantes que acudieron a anunciar la marcha del sábado, urgen a las autoridades porque se respeten sus derechos.

“Urge en Tamaulipas, levantamos la voz esto es porque no sólo la violencia afecta a esta comunidad sino a todos los tamaulipecos por eso la importancia de salir, levantar la vos todos somos tamaulipecos, todos tenemos los mismos derechos”.

Recordó que ellos siempre han actuado por la parte legal y que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación y jueces federales en Tamaulipas han ordenado a los diputados que cumplan con lo que establece la Constitución, han exhortado para que modifiquen las leyes y aún así han sido omisos, “A pesar de que desde 2014 se ha establecido en Tamaulipas el ‘Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia’ pero la realidad es que es letra muerte porque solamente quedó en papel”.

En el país, no se tiene registro real pero a nivel internacional manejan que un 10 por ciento de la población pertenece a la comunidad lésbico-gay. Lamentablemente por la misma homofobia, muchas personas por temor a perder el trabajo, a ser violentados en lugares públicos o en sus propias familias ser expulsados de éstas, omiten, no viven libremente y no expresan su orientación sexual.